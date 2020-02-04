Приоритеты стратегии устойчивого развития Беларуси до 2035 года - демография, производительность труда, экология

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритетами Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР) Беларуси до 2035 года будут демография, производительность труда и экология. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас сегодня на заседании Президиума Совета Министров, где рассматривается проект стратегии, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Сергея Румаса, в качестве стратегической цели устойчивого развития в НСУР определили "достижение высоких стандартов жизни населения на основе создания интеллектуальной и эффективной зеленой экономики, развитие человеческого потенциала и самореализации граждан независимо от места проживания".
Премьер-министр обратил внимание, что отвечать на глобальные вызовы традиционными мерами уже невозможно. Среди актуальных вызовов он назвал усиление геопотитической неопределенности, ускорение научно-технического прогресса и масштабов цифровизации экономики, ухудшение демографической ситуации и старение населения, нарастание дисбалансов на рынке труда.
Поэтому сегодня в правительстве будут обсуждать, смогут ли заложенные в проекте стратегии меры противостоять внешним и внутренним вызовам и нивелировать их влияние на устойчивое развитие страны в долгосрочной перспективе.
Отдельно Сергей Румас остановился на вопросах изменения климата. "Хотя нагрузка экономики на природную среду на душу населения в Беларуси намного ниже, чем в развитых странах, данный вопрос должен быть постоянно в повестке дня", - подчеркнул глава правительства. По его словам, важную роль играют снижение вредного воздействия производств на окружающую среду, внедрение технологий энергосбережения, развитие органического и почвосберегающего сельского хозяйства, эффективного лесного хозяйства.-0-
Фото Оксаны Манчук