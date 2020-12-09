Прирост расходов на социальную сферу в 2021 году составит более Br3 млрд - Минфин

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прирост расходов на социальную сферу в 2021 году составит более Br3 млрд, заявила журналистам по итогам выездного расширенного заседания Президиума Совета Республики "О предлагаемых мерах по обеспечению сбалансированности республиканского и местных бюджетов в 2021 году" начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов Татьяна Астрейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу заверить, что, несмотря на отдельные сложности, которые возникают в связи с тем, что мир находится под влиянием пандемии коронавируса, бюджет чувствует себя уверенно на будущий год. Поэтому мы готовы обеспечить социальную сферу всем необходимым как в части заработной платы работников бюджетных организаций (это более 800 тыс. человек), так и в организации лечебного, образовательного процессов, социальной адресной поддержки всем наиболее нуждающимся категориям населения. Прирост расходов на социальную сферу на 2021 год составляет более Br3 млрд", - рассказала Татьяна Астрейко.

Начальник управления отметила, что населению оказывается поддержка по всем возможным каналам из республиканского и местных бюджетов, из бюджета Фонда социальной защиты. "И новый год пополнится новыми мерами поддержки, ориентированными именно на удовлетворение потребностей населения. В качестве примера могу привести меры по поддержке семей при появлении первенцев. В республиканском бюджете заложены средства на финансирование расходов, связанных с предоставлением бесплатной попытки экстракорпорального оплодотворения. Эту помощь получат около 2 тыс. пар. Три специализированные клиники уже готовы принять это финансирование, чтобы осчастливить родителей появлением детей в семье", - подчеркнула она.

Речь идет о Br12 млн. "Сегодня люди полагаются на собственные ресурсы, а также на кредитование, которое опять же идет при поддержке республиканского бюджета. Поэтому можем сказать однозначно, что это будет более доступно, поскольку процедура дорогостоящая", - сказала Татьяна Астрейко.

Кроме того, продолжится реализация программ семейного капитала. "С момента принятия указа открыто более 91 тыс. депозитов семейного капитала. В этом году - около 8 тыс. В будущем году еще 14 тыс. семей смогут пополнить свои семейные бюджеты, чтобы максимально реализовать потребности по строительству жилья, получению медицинских услуг, реализации платного образования, допустим, в отношении детей, - добавила начальник управления. - Кроме того, растет заработная плата в бюджетной сфере. Прибавку к заработку получат абсолютно все работники бюджетных организаций. Дополнительные ресурсы - особая забота государства - проявлена в отношении отдельных категорий работников сферы образования (воспитателей, помощников воспитателей), культуры, а также социальной защиты".

Кроме того, бюджет 2021 года наращивает и инвестиционную составляющую.-0-

Минфин: на закупку вакцины от коронавируса в 2021 году предусмотрено выделить Br50 млн