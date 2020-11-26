Присутствие белорусского бизнеса в египетских свободных зонах будет расширено

26 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев встретился с исполнительным директором Генерального агентства по инвестициям и свободным зонам Египта Мохамедом Абдель Ваххабом. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском посольстве в Египте.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Египтом. Посол высоко оценил эффективные меры, предпринимаемые египетским руководством и генеральным агентством для поддержания экономического роста и сохранения инвестиционной привлекательности Египта в условиях пандемии.

Кроме того, рассмотрены перспективы наращивания объемов взаимных инвестиций, увеличения количества белорусских компаний, работающих в Египте, расширения присутствия белорусского бизнеса в египетских свободных зонах. Были также затронуты вопросы реализации совместных промышленных проектов в части продвижения и маркетинга совместной продукции в странах Африки.

На встрече речь шла об активизации контактов между Генеральным агентством по инвестициям и свободным зонам Египта и Национальным агентством по инвестициям и приватизации Республики Беларусь в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между этими организациями в мае 2017 года.-0-