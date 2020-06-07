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Экономика
07 июня 2020, 21:38

Привлечение инвестиций и подготовка кадров - Пархомчик о стоящих перед Минпромом задачах

Фото из архива
Фото из архива

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. О стоящих перед Минпромом задачах, привлечении инвестиций и подготовке кадров в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал министр промышленности Петр Пархомчик, сообщает БЕЛТА.

"Белорусская промышленность развивается и сегодня занимает емкое место в мировой экономике. Это можно оценить и посмотреть по работе МТЗ, БЕЛАЗ. Также наметились позитивные тренды по Минскому автомобильному заводу. На предприятии взяли путь на создание новых образцов техники. В частности, электромобилей. Если такая работа будет продолжена, мы будем производить продукцию с новыми потребительскими свойствами, опережая наших конкурентов в других странах", - сказал Петр Пархомчик.

Министр рассказал о важности и способах привлечения инвестиций. "Самый простой способ самому заработать средства, то есть получить хорошую прибыль и эти деньги направить на развитие предприятия. У БЕЛАЗа это получалось. Мы в пределах 85-90% средств сами зарабатывали и направляли их на инвестиционное развитие. При том не только головного предприятия, которое находится в Жодино, но и на все те, которые располагаются в небольших городках", - отметил он.

По словам главы Минпрома, можно привлекать деньги и за рубежом, но для этого нужно иметь очень хороший бизнес-план и конкурентоспособный продукт. Когда это все совпадает, зарубежные компании и банковские институты готовы предоставлять средства. "БЕЛАЗ будет реализовывать в ближайшие 2-4 года два крупных проекта. Их стоимость оценивается в пределах $140 млн. Первый проект (около $57 млн) будет в Орше, второй ($80 млн) - на БЕЛАЗе. Все деньги будут привлеченные - длинные кредитные ресурсы итальянских банков", - поделился Петр Пархомчик.

Министр также затронул кадровый вопрос и отметил, что Беларуси нужна школа, которая подготавливала бы директоров и руководителей. "Нужно вырывать нормальных ребят в возрасте 32-33 лет, которые хорошо зарекомендовали себя в среднем звене, объединять их в какую-то группу и проводить серьезное обучение. В свое время, была очень хорошая советская школа подготовки кадров. Если взять наших конструкторов БЕЛАЗа, то у нас уже четвертое поколение. Если вот такая цепочка будет выстроена, то будет и результат", - пояснил он.

По мнению Петра Пархомчика, емкость белорусского рынка довольно мала и для того, чтобы достигать великих целей, нужно продавать продукцию в разных странах и лозунг диверсификации рынков - один из основных. По его словам, необходим хороший конкурентоспособный продукт, отвечающий техническим требованиям мировых стандартов, а также привлекательная цена. Кроме того, нужны механизмы продвижения продукции на экспорт. "Сегодня действуют достаточно много указов Президента, которые помогают продвигать продукты, товары на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья, используя все эти механизмы можно добиваться значительных успехов", - констатировал он.

Помимо этого, министр подчеркнул значимость открытой промышленной политики, важность взаимодействия со всеми близлежащими странами и не только из постсоветского пространства.-0-

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Министерство промышленности Пархомчик
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