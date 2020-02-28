Привлечение инвестиций и снятие барьеров - Минэкономики о перспективах сотрудничества с Китаем

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Александр Червяков рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем во время расширенного заседания коллегии Минэкономики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается китайского направления, прошлый год характеризовался ростом экспорта на 38%, но при этом стагнацией в поступлении китайских инвестиций. Сотрудничество с Китаем остается в приоритете. Работа будет сконцентрирована на таких направлениях, как снятие торговых барьеров, подписание межправительственного соглашения с Китаем о свободной торговле услугами и инвестициях", - сказал Александр Червяков.

Министр также отметил, что каждому ведомству и региону следует прорабатывать возможности по поставкам продукции в Китай с учетом особенностей рынка. "Пора начинать выходить на их электронные площадки", - обратил внимание он.

По мнению Александра Червякова, необходимо усилить работу на местах по привлечению китайского бизнеса к реализации совместных проектов. "Задача по привлечению $100 млн прямых инвестиций из Китая в каждый регион остается актуальной", - подчеркнул он.

Перспективной также является реализация потенциала Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень": запуск производств резидентов, наращивание финансово-хозяйственной деятельности, проведение ребрендинга в международный экогород.-0-