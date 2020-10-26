Призывы к забастовкам не нанесли экономического ущерба предприятиям - глава Минпрома

26 октября, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Призывы к забастовкам не нанесли экономического ущерба промышленным предприятиям Беларуси, заявил сегодня журналистам министр промышленности Петр Пархомчик на БЕЛАЗе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Абсолютно нет (ущерба для экономики предприятий. - Прим. БЕЛТА). Продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю", - сказал Петр Пархомчик, отвечая на вопрос об экономическом ущербе предприятиям из-за сегодняшних событий.

По его словам, организации Министерства промышленности работают в обычном режиме, несмотря на определенные волнения. Он отметил, что в обеденный и технические перерывы люди на предприятиях собирались и обсуждали текущую ситуацию.

Петр Пархомчик рассказал, что с учетом призывов к забастовкам в некоторых Telegram-каналах и чатах руководители предприятий накануне выходных провели беседы с коллективами. Кроме того, был усилен пропускной режим на предприятиях. "Потому что отдельные чаты призывали к поломке оборудования, нарушить какие-то технологические процессы, чтобы люди, которые придут в понедельник на работу, не смогли выполнять свои обязанности", - пояснил глава Минпрома.

Он считает, что попытки решить вопрос с помощью забастовки "никогда не приведут к какому-то успеху, такие ультимативные действия не приводят к добру".

"Собираются 10, 15, 20 человек, делаются специальные фотографии и сбрасываются в сеть, чтобы сказать, что завод не работает, протестует, не выполняет свои обязательства. Закон сегодня очень жесткий - человек, который не выполняет свои обязанности, то есть нарушает трудовой распорядок, понесет ответственность", - подчеркнул министр.

Говоря о нецелесообразности забастовок, Петр Пархомчик привел в пример ситуацию на БЕЛАЗе, который выполняет крупный контракт на поставку техники в Индию. Гарантии белорусского банка на выполнение данного контракта составляют около $20 млн.

"Если завтра БЕЛАЗ не выполнит свои обязательства, будет предъявлена гарантия и со счета БЕЛАЗа будет списано $20 млн. Кто от этого выиграет? Давайте спросим у людей, которые выходят на площади, призывают предприятия не работать", - сказал Петр Пархомчик.-0-

Фото Сергея Шелега

БЕЛАЗ ожидает увеличения выпуска техники и оживления на мировом рынке угля "Поставлены сменно-суточные задания, они выполняются в полном объеме. Мы как наниматель обеспечиваем все свои обязательства, которые прописаны в контрактах и коллективом договоре. Сотрудники предприятия также выполняют все свои обязанности согласно контрактам", - отметил гендиректор предприятия Сергей Никифорович.