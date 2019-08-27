Прямые иностранные инвестиции из Китая в Беларусь за 10 лет увеличились в 200 раз

27 августа, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Прямые иностранные инвестиции Китая в Беларусь за последние десять лет выросли в 200 раз. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель министра экономики Беларуси Елена Перминова после церемонии завершения строительства первого жилого дома в индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра отметила, что стратегические отношения двух стран развиваются очень динамично, о чем свидетельствуют показатели по товарообороту, экспорту и инвестициям. "Даже с нашими соседями у нас нет такого динамичного развития, - подчеркнула Елена Перминова. - Китай стал уже третьим нашим торгово-экономическим партнером. Прямые иностранные инвестиции из этой страны за последние 10 лет увеличились в 200 раз".

Портфель технико-экономической помощи Китая на сегодня составляет уже полмиллиарда долларов и, по словам замминистра, будет расти. В частности, только с 2015 года в рамках 12 проектов Китай выделил нашей стране почти $185 млн технико-экономической помощи. "Ключевыми проектами являются развитие индустриального парка "Великий камень", строительство социального жилья, студенческого общежития в Минске, а также терапевтического корпуса Минской центральной районной больницы", - привела примеры Елена Перминова.

Благодаря помощи Китая построена первая очередь системы электрификации индустриального парка, реконструировано русло реки Уша. Сегодня в "Великом камне" состоялась церемония завершения строительства первого жилого дома, а к концу года будет окончено и строительство китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений.

Как подчеркнула замминистра, развитие парка имеет ключевое значение для углубления партнерства и дружбы между Беларусью и Китаем и народами двух стран. "Индустриальный парк первым в Беларуси получил международный сертификат экологического менеджмента и аудита, парк имеет статус экогорода, в котором гармонично сочетаются производственная, административная и жилая инфраструктуры. Для привлечения иностранных инвесторов на территории "Великого камня" созданы лучшие условия для развития инновационных и экспортоориентированных производств", - отметила Елена Перминова.

По итогам прошлого года на долю резидентов индустриального парка пришлось 70% всех прямых иностранных инвестиций Смолевичского района и 20% - Минской области. Сегодня каждое пятое высокопроизводительное рабочее место создано резидентами парка.-0-