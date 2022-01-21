"Прямые затраты государства уже окупились". Как развивается инфраструктура "Великого камня"

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал, какие составляющие влияют на развитие инфраструктуры проекта, сообщает БЕЛТА.

Как отметил руководитель, коммерческая составляющая является одним из главных факторов развития того или иного проекта. "Великий камень" тоже создавался практически на ровном месте. Сейчас на самой территории построено 60 сооружений, создана инфраструктура - это, кстати, также очень важный элемент, который содействовал хорошему, динамичную, бурному развитию инфраструктуры. Опять же, для того, чтобы получить эффект, надо сначала вложиться. Сначала это делали белорусское и китайское государства. Наша страна из бюджета уже инвестировала в этот проект больше $34 млн. Это значительная и серьезная сумма для нашей экономики. При этом прямые затраты государства уже окупились. Я уже не говорю о таких косвенных эффектах, как рабочие места, производства, участие в экономике", - пояснил Александр Ярошенко.

"Если мы смотрим на вложение в эту территорию, вообще в совокупности уже вложено больше $720 млн всеми резидентами, бюджетом двух стран и так далее. На один бюджетный рубль, который Республика Беларусь потратила на создание инфраструктуры, привлечено Br8 других источников. Создание инфраструктурных элементов - один из основополагающих элементов успеха этого проекта. Это свыше 30 км дорог, более 300 км коммуникаций спрятаны под землей. Здесь уже внутри непосредственно компания по развитию парка осваивает эту территорию, предоставляя инвестору готовый участок для строительства его производства. Момент такого рода очень важен, потому что инвестору не нужно думать об этом с точки зрения трат на эти аспекты. Они получают объект уже обустроенным. Первый этап развития - 855 га земли полностью инфраструктурно обустроены, предоставляя возможности для развития проектов", - обратил внимание глава администрации парка.

Кроме того, при развитии "Великого камня" учитывался хороший опыт китайских партнеров. "Для малого и среднего бизнеса, которому необязательно самому строить собственный завод, мы предоставляем возможность зайти, взять в аренду в типовых производственных корпусах площади. Размещая оборудование, он может начать свое производство за несколько дней или месяцев и начинать выпускать продукцию. Это очень удобно для бизнеса, который может не располагать такими значительными финансовыми ресурсами, но обладает мобильностью, возможностью быстро развернуть востребованное производство. Мы уже построили девять таких корпусов. Практически 85 тыс. кв.м производственной площади востребованы и уже осваиваются, зарезервированы в том числе для многих наших проектов", - добавил Александр Ярошенко.-0-