Проблемы ИП в связи с ограничениями наличной иностранной валюты в расчетах будут решены

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию предпринимательства продолжил работу по определению путей решения проблем индивидуальных предпринимателей в связи с ограничениями использования наличной иностранной валюты в расчетах за приобретенные товары. Об этом БЕЛТА сообщили в Совете по развитию предпринимательства.

Рабочее совещание с участием председателя совета, первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, представителей Национального банка, Совета Министров, делового сообщества по выработке путей решения проблем индивидуальных предпринимателей в связи с ограничениями использования наличной иностранной валюты в расчетах за приобретенные товары состоялось накануне.

"Участниками совещания отмечено, что политика Национального банка по ограничению наличных расчетов в валюте, несомненно, заслуживает понимания и поддержки, поскольку будет способствовать усилению прозрачности товарно-денежных потоков, формированию конкурентных условий предпринимательской деятельности и, в конечном счете, укреплению белорусского рубля и финансово-экономической стабилизации в стране. В то же время поступающие в совет обращения индивидуальных предпринимателей, прежде всего осуществляющих розничную торговлю на региональных рынках, свидетельствуют, что выполнение требований постановления правления Национального банка №612 не только резко снижает эффективность их работы, но и создает угрозы дальнейшему функционированию", - рассказали в Совете по развитию предпринимательства.

Собравшиеся пришли к выводу, что для недопущения существенного ухудшения условий хозяйствования субъектов данного сектора необходимы более либеральные меры, обеспечивающие их постепенный переход на общие условия расчетов за приобретенные товары. Во время обсуждения был также выработан вариант решения, который получит нормативно-правовое оформление в течение ближайшего времени.

При этом было отмечено, что ограничение использования в расчетах наличной иностранной валюты является стратегическим направлением экономической политики страны. Это обусловливает необходимость постепенной эволюции всех секторов национального бизнеса в направлении цивилизованных форм хозяйствования.-0-