Проблемы с доступом на российский рынок предприятий Беларуси носят технологический характер - Рапота

5 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проблемы с доступом на российский рынок белорусских предприятий и товаров носят не политический, а технологический характер, и их необходимо решать. Об этом заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам состоявшегося сегодня заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несколько вопросов были связаны с улучшением товарообменов, в основном доступа белорусских товаров и предприятий на российский рынок: участием в госзакупках, конкурсах и т.д., - рассказал Григорий Рапота. - Вопрос не носит политический характер, он чисто технологический. Скажем, если брать российские электронные торговые площадки, там есть технологические вопросы, связанные с корректировкой форм, которые заполняются при доступе, еще какие-то вещи".

На заседании шла речь и о межправительственном соглашении о взаимном признании банковских гарантий, которые необходимы в России при государственных и муниципальных закупках. "Тоже вопрос сугубо технологический", - заметил госсекретарь.

Григорий Рапота добавил, что Группа высокого уровня утвердила повестки дня предстоящих заседаний Высшего Госсовета Союзного государства и Совета министров Союзного государства. Следующее же заседание Группы высокого уровня стороны договорились провести в сентябре.-0-