Продавцы лесопродукции и цемента возглавили рейтинг экспортеров на БУТБ

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продавцы лесопродукции и цемента возглавили рейтинг экспортеров на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

В тройку крупнейших экспортеров товаров через Белорусскую универсальную товарную биржу по итогам первого квартала 2021 года вошли УП "Беллесэкспорт" (спецэкспортер Министерства лесного хозяйства), ГП "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания" и УП "Витебская лесопилка". По сравнению с январем - мартом 2020 года общая сумма экспортных сделок, совершенных этими компаниями, увеличилась на 29% и составила $78,3 млн. Таким образом, лидеры рейтинга экспортеров обеспечили около половины всех экспортных поставок через БУТБ.

"На долю лесопродукции пришлось 67% от общего объема экспорта в первом квартале, так что вполне логично, что ведущими экспортерами стали предприятия лесопромышленного комплекса. Сейчас на внешние рынки в основном поставляются пиломатериалы, однако с учетом популярности зеленой энергетики в странах Европы ожидаем рост спроса и на белорусские топливные гранулы", - рассказали в пресс-службе.

При этом в качестве положительного момента отмечается активное участие в биржевых торгах Белорусской цементной компании, что позволило ей занять вторую строчку в рейтинге экспортеров, работающих на БУТБ.

"Диверсификация экспортных поставок снижает внешнеторговые риски, поэтому мы приветствуем расширение доли цемента в структуре экспортных сделок. По итогам первых трех месяцев текущего года экспорт данной продукции через биржевую площадку вырос без малого в пять раз, до $10,2 млн. Столь высокая динамика обусловлена заинтересованностью БЦК в заключении долгосрочных контрактов с поставкой в течение года. Поэтому если такая сбытовая политика будет применяться и в будущем, можно прогнозировать дальнейшее увеличение биржевых продаж цемента на экспорт", - подчеркнули в БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-