Продажа кабельно-проводниковой продукции через БУТБ в январе-августе увеличилась на 20%

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажа кабельно-проводниковой продукции через Белорусскую универсальную товарную биржу в январе-августе увеличилась на 20%, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"За восемь месяцев на Белорусской универсальной товарной бирже совершено более 9 тыс. сделок по закупке кабельно-проводниковой продукции на общую сумму Br56 млн, что на 20% больше, чем в январе-августе 2019 года. В результате доля кабельно-проводниковых изделий в структуре биржевых продаж металлопродукции достигла 7% против 5% в прошлом году", - сказал Роман Янив.

При этом самой востребованной позицией был силовой кабель, на который пришлось более половины от общего объема реализации. В тройку крупнейших покупателей вошли ОАО "Беларуськалий", РУП "Белтелеком" и ОАО "Белэлектромонтажналадка".

"Кабельно-проводниковая продукция традиционно пользуется спросом у предприятий энергетического комплекса и строительных организаций. Например, во время активной фазы строительства Белорусской АЭС практически весь необходимый объем силового кабеля закупался через биржевую площадку. Также в последнее время в связи с прокладкой третьей линии минского метро в биржевых торгах активно участвовал "Минскметрострой", - обратил внимание начальник управления торгов металлопродукцией БУТБ Евгений Бурейко.

Он также отметил значительный экономический эффект, полученный отечественными покупателями кабельно-проводниковой продукции. "В каждой торговой сессии одновременно участвуют тысячи заявок на продажу, поэтому всегда есть возможность выбрать самое выгодное предложение. По нашим подсчетам, с начала года благодаря конкурентному механизму биржевых торгов покупатели кабельной продукции сэкономили почти Br4,5 млн", - проинформировал начальник управления.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-