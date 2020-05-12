Продажа круглого леса через БУТБ в январе-апреле выросла на 27%

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем продажи круглых лесоматериалов для внутреннего потребления на торгах Белорусской универсальной товарной биржи в январе - апреле достиг Br307 млн, превысив показатель аналогичного периода 2019 года на 27%. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"В натуральном выражении продажи кругляка увеличились на 13% - до 4,7 млн куб.м. Наряду с круглым лесом повышенным спросом на внутреннем рынке пользовались щепа и посадочный материал. В первом случае сумма сделок выросла на 70% (до Br9 млн), во втором - на 97% (до Br3 млн)", - сказал Роман Янив.

Положительно повлияли на динамику биржевого товарооборота прошедшие в марте квартальные торги древесиной в заготовленном виде, а также активные закупки кругляка частными деревообрабатывающими компаниями, которые массово пришли на биржу после упрощения процедуры аккредитации и отмены платы за электронную цифровую подпись. По сравнению с январем - апрелем прошлого года количество участников торгов лесопродукцией выросло на 9% (до 2,8 тыс.), преимущественно за счет субъектов малого и среднего бизнеса.

По мнению начальника управления торгов лесопродукцией БУТБ Евгения Малышева, в ближайшей перспективе спрос на древесное сырье со стороны отечественных деревообработчиков сохранится на высоком уровне. "5-6 июня на бирже пройдут очередные квартальные торги древесиной в заготовленном виде. Судя по количеству поступающих заявок, уже сейчас можно говорить о значительном интересе покупателей к предстоящим торгам. Напомню, что прошлые квартальные торги стали для нас рекордными: было реализовано 980 тыс. кубометров ресурса на Br68 млн. На июньских торгах ожидаем не менее активного участия как продавцов, так и покупателей", - отметил он.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо- и сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 мая на БУТБ аккредитована 23481 компания, включая 4681 нерезидента из 63 стран мира. Общая сумма сделок, совершенных на БУТБ с начала года, составила Br1,52 млрд.-0-