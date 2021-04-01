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01 апреля 2021, 10:30

Продажа семян и средств защиты растений через БУТБ в январе-марте увеличилась в 3,5 раза

Фото БУТБ
Фото БУТБ

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажа семян и средств защиты растений через Белорусскую универсальную торговую биржу в январе-марте увеличилась в 3,5 раза, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

С начала года общая сумма сделок по закупке семян и средств защиты растений на Белорусской универсальной товарной бирже достигла Br66,5 млн. Это в 3,5 раза больше, чем в январе-марте 2020 года. При этом рост объемов закупок обусловлен не только наступлением посевного сезона, но и существенным увеличением количества участников биржевых торгов, среди которых немало крупных сельхозпредприятий, способных за одну торговую сессию совершать сделки на несколько миллионов рублей.

"В течение всего прошлого года проводилась целенаправленная работа по привлечению на биржевую площадку поставщиков и производителей семенного материала и средств защиты растений, причем как из Беларуси, так и из-за рубежа. Плоды этой работы можно наблюдать сегодня. Возможность оперативно найти продавцов и приобрести сразу весь необходимый объем товара поспособствовала приходу на биржу крупных агрокомбинатов и холдингов, которые ранее преимущественно использовали внебиржевые схемы. В настоящее время в каждой торговой сессии участвуют около 80 продавцов, что позволяет покупателям выбрать лучшее из доступных предложений. В результате конкуренции снижение стартовых цен в среднем достигает 25%. То есть эффективность достаточно высокая", - отметили в пресс-службе.

Регулярные сессионные торги семенами для посева и средствами защиты растений проводятся на БУТБ с декабря 2019 года. В прошлом году сумма сделок с данной продукцией составила Br53,7 млн.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

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