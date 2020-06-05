5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажа шрота на биржевых торгах с начала года выросла на 22%, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"С начала года на Белорусской универсальной товарной бирже совершено 672 сделки по закупке шротов масличных культур на сумму Br134 млн, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В натуральном выражении объем сделок увеличился на 8% до 174 тыс. т", - рассказал Роман Янив.

По мнению начальника управления торгов сельхозпродукцией БУТБ Виктора Дерешова, положительная динамика обусловлена высокой концентрацией производителей и поставщиков шрота на биржевых торгах, что позволяет приобретать сырье на более выгодных условиях, чем на внебиржевом рынке.

Ежегодно белорусские сельхозпредприятия закупают свыше 1 млн т шрота. "При таких объемах даже незначительное снижение стоимости выливается в существенную экономию оборотных средств. На бирже в каждой торговой сессии участвуют в среднем 70 продавцов, которые конкурируют между собой и порой значительно снижают цену. В результате только за прошлый год покупатели шрота сэкономили почти Br4 млн. Разумеется, это повышает привлекательность биржевой площадки для предприятий АПК", - отметил Виктор Дерешов. Сегодня на биржу приходится 45% от общего объема закупок шрота масличных в стране, и эта доля постоянно увеличивается.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 июня на БУТБ аккредитованы 23 663 компании, включая 4 700 нерезидентов из 63 стран мира. С начала года товарооборот по секции сельхозпродукции составил Br335 млн.-0-