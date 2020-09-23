Продажа средств защиты растений через БУТБ в январе-августе увеличилась втрое

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажа средств защиты растений через Белорусскую универсальную товарную биржу в январе-августе увеличилась втрое, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"В январе-августе на торгах Белорусской универсальной товарной биржи совершено свыше 1 тыс. сделок по реализации средств защиты растений на общую сумму Br29 млн. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на пандемию коронавируса и сезонное снижение спроса на данную продукцию", - сказал Роман Янив.

По его словам, обеспечить положительную динамику по итогам 8 месяцев удалось за счет изменения графика проведения торгов, а также значительного расширения круга участников. "С января торги средствами защиты растений проводятся еженедельно, а не по мере поступления заявок, как в прошлом году. Это позволяет оперативно удовлетворять спрос со стороны сельхозорганизаций и положительно сказывается на динамике продаж. Кроме того, не прекращается работа по привлечению на биржевую площадку новых участников. И если в начале года в торговых сессиях участвовали в среднем 5-7 покупателей и 9-11 продавцов, то сейчас на торги выходят до 60 поставщиков и около 40 покупателей. Иными словами, уровень конкуренции достаточно высокий", - отметил пресс-секретарь.

При этом для многих предприятий агропромышленного комплекса решающим фактором для перевода закупок на торговую площадку БУТБ стала возможность экономии оборотных средств. "В ходе биржевых торгов цена лота может упасть на 15-20%, а при сумме сделок около Br1,5 млн за одну торговую сессию экономия получается существенная. Внебиржевой рынок такие условия предложить не может. Поэтому в последнее время интерес к торгам стали все чаще проявлять не только государственные, но и частные компании, которые ранее по ряду причин не рассматривали биржу как инструмент для закупок", - обратил внимание Роман Янив.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-