Продажи белорусских товаров онлайн выросли на 27% - Лугина

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темпы реализации товаров белорусских производителей через онлайн-площадки выросли на 27% в январе - апреле 2020 года. Об этом сегодня на видеобрифинге сообщила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас как никогда мы поняли важность и успех работы в онлайн-торговле. Темпы реализации товаров отечественных производителей через онлайн-площадки выросли на 27%. И это только за первые четыре месяца текущего года. Сегодня убеждать любого руководителя, что интернет-магазин необходим, что за этим будущее, уже не приходится. Выигрывает тот, у кого эти интернет-площадки уже были", - отметила Татьяна Лугина.

По ее словам, около 20 предприятий в системе концерна на сегодняшний день имеют интернет-магазины, многие находятся в стадии открытия, некоторые начали разворачиваться на крупные онлайн-площадки, к примеру, Wildberries, Lamoda.-0-