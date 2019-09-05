Продажи белорусского картофеля и овощей в организациях торговли в последние годы растут - МАРТ

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажи белорусского картофеля и овощей в организациях торговли выросли за последние четыре года, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Татьяна Краснюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно на потребительском рынке Беларуси реализуется около 300 тыс. т плодов и ягод, 160 тыс. т картофеля, 285 тыс. т свежих овощей. За шесть месяцев 2019 года продажа фруктов и орехов выросла на 5,7% к аналогичному периоду 2018-го, овощей и картофеля сохранилась на том же уровне. Доля продажи белорусского картофеля в объеме реализации организациями торговли в первом полугодии составила 89,6%, овощей - 69,5%, фруктов - 10,1%. При этом нужно учитывать, что основной объем плодоовощной продукции производится в хозяйствах населения, и они сами потребляют свою продукцию. За последние четыре года отмечается рост продаж белорусской продукции: например, в 2018 году по сравнению с 2015-м продажа белорусских овощей увеличилась на 13,7%, картофеля - на 21,5%. Импорт свежей плодоовощной продукции сокращается: например, в 2018 году импорт картофеля сократился на 52,3%, томатов - на 48,1%, лука, чеснока - на 63,8%, капусты - на 38,4%, огурцов - на 32%, яблок - на 40%", - рассказала Татьяна Краснюк.

МАРТ как координатор создания стабилизационных фондов рекомендовал облисполкомам и Минскому горисполкому внимательно изучить объемы реализации, учесть ситуацию, сложившуюся в межсезонный период 2018-2019 годов с отдельными культурами, чтобы обеспечить рынок в полном объеме и увеличить долю реализации белорусской продукции. "Хотелось бы, чтобы отечественные производители, особенно крестьянские (фермерские) хозяйства планировали объемы выращивания овощных и ягодных культур с учетом потребностей рынка. Кроме того, важно наращивать переработку выращенной продукции", - отметила представитель МАРТ.

По картофелю уровень самообеспечения страны составляет 106%, овощам - 99,8%, фруктам и ягодам - 80,5%. Уровень производства картофеля на душу населения в Беларуси в 2018 году составил 618 кг, овощей - 184 кг, плодов и ягод - 101 кг, в то время как в России - 153 кг, 93 кг и 23 кг соответственно. Потребление картофеля и картофелепродуктов на душу населения в Беларуси в 2018 году составило 170 кг и значительно превысило норму, овощей, бахчевых и продуктов переработки - 153 кг при норме 143,4 кг, фруктов, ягод и продуктов их переработки - 89 кг при норме 98,6 кг.-0-