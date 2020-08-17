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17 августа 2020, 16:07

Продажи круглого леса через БУТБ в январе-июле выросли на 27%

Фото из архива
Фото из архива

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажи круглого леса через Белорусскую универсальную товарную биржу в январе - июле выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"За семь месяцев 2020 года через Белорусскую универсальную товарную биржу на внутренний рынок реализовано 7,9 млн куб.м круглых лесоматериалов на сумму Br524 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 11% в натуральном выражении и на 27% в стоимостном. Традиционно наибольшим спросом у покупателей пользовалась балансовая древесина хвойных пород и лесоматериалы без целевого назначения. На эти позиции пришлось более 80% от общего объема реализации", - сказал Роман Янив.

При этом наблюдается стабильный рост интереса к биржевой площадке со стороны частных деревообрабатывающих предприятий: с начала года их количество выросло почти на треть. "Принятые биржей меры по упрощению доступа частного бизнеса на торги лесопродукцией дали необходимый эффект. Увеличилось не только количество аккредитованных компаний, но и объемы совершаемых ими сделок. Сегодня даже небольшая лесопилка может без проблем принять участие в годовых, квартальных или текущих торгах деловой древесиной и закупить столько сырья, сколько ей требуется. Ведь одна из ключевых задач биржи - обеспечивать равный доступ к сырьевым ресурсам для всех участников рынка. Считаю, что мы с ней справляемся", - отметил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков.

Он также добавил, что имеются предпосылки для дальнейшего роста объемов реализации кругляка. Показательными в этом отношении могут стать предстоящие квартальные биржевые торги древесиной в заготовленном виде ресурса четвертого квартала 2020 года, которые состоятся 3 и 4 сентября.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

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