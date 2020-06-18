Продажи круглого леса через БУТБ в январе - мае выросли на 23%

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем реализации круглых лесоматериалов через Белорусскую универсальную товарную биржу за январь - май вырос на 23% до Br362 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"За январь - май на Белорусской универсальной товарной бирже совершено более 168 тыс. сделок на Br1,9 млрд. Почти 40% от этой суммы, или Br775 млн, обеспечила секция лесопродукции, заняв первое место по объему биржевого товарооборота, - сказал Роман Янив. - Ключевым драйвером роста стала реализация круглых лесоматериалов на внутреннем рынке. С начала года сумма сделок по этой группе товаров достигла Br362 млн, что на 23% больше, чем в январе - мае 2019 года. В натуральном выражении объем торгов вырос на 8%, до 5,5 млн куб.м".

Как отметил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков, положительная динамика обеспечивается в первую очередь за счет постоянного увеличения количества участников торгов.

"С начала года на биржу пришли около 1,5 тыс. новых компаний, и сегодня количество участников торгов насчитывает без малого 24 тыс. из 64 стран мира. При этом большинство из них получили электронную цифровую подпись (ЭЦП) и аккредитовались удаленно, через интернет. Особенно активно этой возможностью пользуются нерезиденты Беларуси - прежде всего из стран Евросоюза, где в связи с пандемией COVID-19 были введены жесткие карантинные меры и ограничено перемещение граждан. По нашим данным, именно отмена платы за ЭЦП и ее дистанционная выдача стали основной причиной значительного прироста участников из стран Балтии, Польши и Германии. Схожая тенденция прослеживается и по другим государствам", - подчеркнул Андрей Новиков.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-