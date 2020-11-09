Продажи круглого леса через БУТБ в январе-октябре выросли на 23%

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 10 млн куб.м круглых лесоматериалов на сумму Br731 млн реализовано за январь-октябрь на торгах Белорусской универсальной товарной биржи. Объемы закупок выросли на 2% в натуральном выражении и на 23% в стоимостном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Рост спроса на кругляк со стороны отечественных деревообрабатывающих предприятий - одна из характерных тенденций этого года. Причем наиболее востребована балансовая древесина, пиловочное бревно и древесное технологическое сырье. Именно на эти товарные позиции приходится порядка 80% всех биржевых сделок на внутреннем рынке", - рассказал Роман Янив.

Годовые торги древесиной в заготовленном виде ресурса 2021 года пройдут на БУТБ 19-20 ноября. В связи с этим принимаются меры, чтобы обеспечить достаточное предложение древесного ресурса и доступ на торги как крупных игроков, так и представителей малого и среднего бизнеса. В биржевой торговой системе уже зарегистрированы заявки на покупку более 4 млн куб.м круглого леса.

"Предыдущие годовые торги наглядно продемонстрировали, что отказ от применения особых правил допуска покупателей способствует более эффективному распределению древесного ресурса. Поэтому в нынешнем году будет применяться аналогичная политика. Особые правила допуска коснутся только отдельных видов сырья, таких как, например, фанерное бревно мякголиственных пород, еловые балансы и пиловочное бревно твердолиственных пород. Кроме того, для удовлетворения повышенного спроса со стороны белорусских деревообработчиков ведется работа по привлечению на торги поставщиков из РФ. Ряд компаний из граничащих с Беларусью регионов России уже аккредитовались на бирже", - отметил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-