Продажи круглых лесоматериалов через БУТБ за январь-сентябрь увеличились на 29%

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажи круглых лесоматериалов через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) за январь - сентябрь 2020 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом на 29% - до Br695 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Как пояснили в пресс-службе, высокие темпы роста обусловлены значительным спросом на древесное сырье со стороны отечественных деревообработчиков, которые по сравнению с прошлым годом существенно нарастили производственные мощности. Кроме того, деревообработка - популярное направление деятельности у субъектов малого и среднего бизнеса, что также способствует развитию биржевой торговли этой группой товаров.

"Высокую потребность в сырье наглядно продемонстрировали прошедшие в сентябре квартальные торги древесиной в заготовленном виде, которые стали рекордными для биржи. Всего за 2 дня было реализовано почти 1,2 млн куб.м лесоматериалов на сумму Br124 млн. Количество покупателей тоже было беспрецедентным - 914 компаний", - сообщили в пресс-службе.

Повышенная активность участников торгов наблюдается с конца прошлого года, когда был упрощен порядок аккредитации на бирже и отменена плата за электронную цифровую подпись. "По сути, были сняты все барьеры для выхода на биржевой товарный рынок. В первую очередь это оценили небольшие частные лесопилки, которые смогли наравне с крупными игроками по рыночным ценам покупать необходимые им объемы древесины. Кроме того, для обеспечения достаточного предложения наиболее востребованных видов древесного сырья ведется работа по привлечению на биржевую площадку поставщиков из Российской Федерации. Интерес к участию в биржевых торгах уже выразил ряд предприятий Смоленской области", - рассказали в БУТБ.-0-