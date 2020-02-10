Продажи металлопродукции через БУТБ увеличились в январе на 8%

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы продажи металлопродукции через Белорусскую универсальную товарную биржу увеличились в январе текущего года на 8% до Br90 млн по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

В структуре продаж преобладали черные металлы и изделия из них, на эту группу товаров пришлось 83% от общего товарооборота по секции металлопродукции. Объем реализации черного металлопроката через биржу составил Br75 млн, что на 17% больше прошлогоднего показателя. "Положительная динамика сложилась благодаря увеличению на 11% до 32 тыс. т натуральных объемов поставок, а также роста цен на данную продукцию в России, откуда импортируется львиная доля чермета", - пояснили в пресс-службе. Таким образом, на фоне восходящего ценового тренда на российском рынке увеличилась стоимость ряда торгуемых на БУТБ товарных позиций. Так, листовой прокат и стальные трубы в среднем подорожали на 4%, арматура - на 3%. В то же время стоимость уголка и швеллера осталась на уровне прошлого года.

Помимо продукции черной металлургии, спросом на биржевых торгах пользовалась электротехническая продукция. В январе сумма сделок по этой группе товаров достигла Br6,6 млн, прибавив 46% к аналогичному периоду прошлого года.

"Замыкают тройку товаров-бестселлеров поставляемые на экспорт металлоизделия стальная арматура производства БМЗ, а также отходы и лом черных и цветных металлов. С начала года продажи этих товаров на внешние рынки составили Br3,4 млн, что в 3,3 раза больше, чем в январе 2019 года", - отметили в бирже.

По состоянию на 1 января текущего года на БУТБ аккредитовано 22 802 компании, включая 4 558 нерезидентов из 62 стран мира. За первый месяц текущего года совокупный товарооборот по всем торговым секциям биржи составил Br345 млн.-0-