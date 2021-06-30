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30 июня 2021, 16:58

Продажи неиспользуемой недвижимости в Витебской области устойчиво растут

Фото из архива
Фото из архива

30 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за январь - июнь 2021 года на аукционах комитета "Витебскоблимущество" проданы 59 неиспользуемых объектов коммунальной и республиканской собственности. Это почти на 7,3% больше, чем в первом полугодии 2020-го, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления по распоряжению госимуществом комитета Павел Лукьянов.

Всего за шесть месяцев продано зданий и сооружений на сумму более Br1,7 млн, что примерно на 22,4% превышает выручку за аналогичный период 2020 года.

В последние пять лет в регионе устойчиво растут продажи неиспользуемой недвижимости на аукционах комитета: если по итогам 2015 года новых собственников обрели 76 строений, то за 2020-й - 140 объектов недвижимости. В текущем году тенденция сохраняется. При этом увеличение продаж идет по нарастающей от месяца к месяцу, а самым результативным стал июнь, когда продано 20 зданий.

В текущем году сохраняются и покупательские предпочтения. Инвесторы обращают внимание прежде всего на недвижимость, выставляемую на торги с начальной ценой продажи в одну базовую величину (удельный вес реализованных таким образом объектов - 58%), а также с удешевлением на 80% (30,5%).

Как и прежде, спросом пользуются здания производственного назначения, бывшие объекты системы образования и дошкольного воспитания, клубы и библиотеки. Так, за шесть месяцев покупатели приобрели 19 бывших школ и детсадов в сельской местности - столько же объектов образования и воспитания реализовано за весь 2020-й. Кроме того, впервые получилось продать недвижимость на аукционе за базовую величину под снос и дальнейшую рекультивацию земельного участка в соответствии с указом №169.

В этом году удалось найти собственников на три сооружения из государственного списка историко-культурного наследия. Это здания бывшего учебного корпуса 1917 года постройки в Орше и графской конюшни середины XIX века в Глубокском районе, а также бывшая усадьба витебского губернского предводителя дворянства Александра Римского-Корсакова в Полоцком районе. В перечне объектов на продажу в июле также есть историческая недвижимость: станционный дом с флигелем и каретной в Городокском районе и бывшая почтовая станция в Оршанском районе.

Всего на торги в июле выставлено более 40 объектов, в том числе около 10 сооружений системы образования и культуры на селе, а также шестиэтажная гостиница в Орше площадью почти 5 тыс. кв.м.-0-

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Теги
Витебская область госимущество недвижимость торги
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