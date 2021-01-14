Продажи новых авто в Беларуси в 2020 году снизились на 18%

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажи новых автомобилей в Беларуси в 2020 году снизились на 18% до 53,5 тыс., сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор Белорусской автомобильной ассоциации Александр Сидоревич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошлый год (65 тыс. авто) давал нам определенные надежды. В этом году 53,5 тыс. - безусловно, это падение", - сказал Александр Сидоревич. Это примерно уровень продаж 2018 года. При этом, по его мнению, емкость белорусского рынка как минимум в два раза выше.

В структуре продаваемых машин автомобили российского производства составляют 70,22%. С 10% до 17% выросли продажи авто белорусского производства и около 13% делят между собой чистый импорт и импорт через Россию.

Член правления Белорусской автомобильной ассоциации Дмитрий Ярота назвал лидеров продаж 2020 года. На первом месте - Lada, вторую строчку занял Geely, замыкает тройку Renault.

При этом нарастить продажи на белорусском рынке удалось лишь некоторым брендам, в том числе Geely (на 2306 авто).-0-