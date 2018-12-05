Продажи новых авто в Беларуси в январе-сентябре выросли на 62%

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 9 месяцев текущего года существенно выросли продажи автомобилей. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник управления констатировала, что ситуация по обеспечению внутреннего рынка стабильная. Наблюдается рост объемов продаж практически по всем продовольственным и непродовольственным товарам. В частности, продажи авто по сравнению с январем-сентябрем 2017 года выросли на 49%, новых автомобилей продано на 62% больше. Заметно увеличились также продажи пиломатериалов (на 17%), моторного и дизельного топлива (на 18% и 20% соответственно), верхней одежды (на 21%), холодильников и морозильников, стиральных машин (на 34%), телевизоров (на 50%).

Что касается продовольственных товаров, то здесь более заметный рост наблюдался по продажам мяса и мясных продуктов - на 6%, рыбы, ракообразных и моллюсков - на 13,9%, на 23% больше за этот период продано минеральной воды, на 32% - слабоалкогольных напитков.-0-