Продажи сельхозпродукции через БУТБ в январе-октябре выросли на 8%

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажи сельскохозяйственной продукции через Белорусскую универсальную товарную биржу в январе-октябре составили Br805 млн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Почти треть от этой суммы пришлась на продажи шротов масличных культур на внутреннем рынке. Объемы реализации данной продукции выросли в стоимостном выражении на 15% до Br258 млн. Львиную долю потребности в шроте (порядка 90%) обеспечили белорусские поставщики, а оставшуюся часть - компании из Кыргызстана, России и Украины", - рассказал Роман Янив.

Помимо шрота, повышенным спросом у отечественных потребителей пользовались злаковые и кормовые добавки, сырое коровье молоко, сычужные сыры и мясная продукция. При этом благодаря изменению стартовых цен в ходе биржевых торгов белорусские сельхозпредприятия получили экономический эффект в размере Br7 млн, то есть на 47% больше, чем в январе-октябре 2019 года.

Что касается экспорта, то на внешний рынок активно продавалось рапсовое масло, сухое молоко, сливочное масло, казеин, свекловичный жом и меласса. В целом в текущем году белорусскую сельхозпродукцию покупали компании из 12 стран мира.

Как отметил пресс-секретарь, содействие белорусским производителям в выходе на новые рынки является одной из приоритетных задач биржевой площадки. В частности, в 2020 году впервые удалось реализовать партию свекловичного жома в Нидерланды, а экспортеры сухого молока возобновили поставки в Сингапур. "Вызванное пандемией COVID-19 снижение объемов производства продовольствия обусловило рост спроса на белорусскую продукцию, а биржевая площадка позволила отечественным экспортерам оперативно найти покупателей за рубежом. В результате за 10 месяцев сумма экспортных сделок, совершенных предприятиями АПК, составила Br149 млн. Прошлогодний показатель превышен на 2%", - обратил внимание Роман Янив.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-