Продбезопасность и наращивание экспорта - определены направления развития аграрного бизнеса

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил государственную программу "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы. Это предусмотрено постановлением №59 от 1 февраля 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Цели программы - повышение конкурентоспособности сельхозпродукции и продуктов питания, наращивание экспортного потенциала, развитие экологически безопасного сельского хозяйства, ориентированного на укрепление продовольственной безопасности страны, обеспечение полноценного питания и здорового образа жизни населения.

В нее включено 9 подпрограмм, посвященных растениеводству, семеноводству, животноводству и племенному делу, рыбохозяйственной деятельности, мелиорации, инженерным противопаводковым мероприятиям для защиты сельхозземель, обеспечению общих условий функционирования АПК и поддержке малых форм хозяйствования.

За пятилетку планируется повысить эффективность производства сельхозпродукции за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение материальных и трудовых затрат, снижения себестоимости, улучшения качества продукции для поддержания ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. В планах также укрепление сырьевой базы агропромышленного производства, модернизация действующих и развитие новых конкурентоспособных производств, цифровизация отраслей и подотраслей АПК, развитие селекции и генетики для нужд устойчивого сельского хозяйства. Госпрограмма направлена также на сохранение, восстановление и повышение плодородия, рациональное использование сельхозземель и создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сельском хозяйстве.

При условии достижения целевых объемов производства сельхозпродукции и благоприятной ценовой конъюнктуре прогнозируется увеличение экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2025 году на 21,3% к 2020 году (до $7 млрд). Также ожидается, что реализация мероприятий госпрограммы позволит к концу 2025 года обеспечить рентабельность продаж в сельском хозяйстве на уровне не менее 10%.

На финансирование мероприятий планируется направить более Br284 млрд.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-