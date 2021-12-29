Продлено обращение в ЕАЭС зарегистрированных по национальным правилам медизделий

29 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе продлено обращение медицинских изделий, ранее зарегистрированных по национальным правилам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Страны Евразийского экономического союза завершили процедуры подписания протокола о внесении изменения в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в ЕАЭС от 23 декабря 2014 года, - отметили в ЕЭК. - С 28 декабря этого года и до завершения всеми государствами процедур ратификации запущен режим его временного применения. Изменения предусматривают, что медизделия, ранее зарегистрированные в порядке, предусмотренном национальным законодательством стран союза, могут выпускаться в обращение до окончания срока действия документов, подтверждающих их регистрацию, и обращаться на территории этого государства. Внесение изменений в регистрационные документы таких медицинских изделий допускается в случае подачи соответствующего заявления до 31 декабря 2026 года".

Изменения направлены на плавное и естественное формирование общего рынка медицинских изделий в ЕАЭС, позволяющее поддерживать обеспечение систем здравоохранения государств союза медицинскими изделиями на надлежащем уровне. Одновременно обеспечиваются установленные правом союза требования к качеству, безопасности и эффективности вновь вводимых медицинских изделий.

"При этом с 1 января 2022 года новые медицинские изделия будут регистрироваться только по правилам Евразийского экономического союза", - подчеркнули в ЕЭК.-0-