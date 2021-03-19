Продлены маршруты следования при перевозке пассажиров ж/д транспортом на городских линиях

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продлены маршруты следования при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях. Это предусмотрено постановлением МАРТ №15 от 16 марта 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Постановление подготовлено в связи с принятием указа №19 от 18 января 2021 года, которым установлено, что к городским линиям относятся перевозки в пределах Минска, областного центра и за их пределы, но не далее первой железнодорожной станции, расположенной за городом-спутником.

Документ подразумевает технические корректировки маршрутов следования поездов городских линий без изменения тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях.

"Например, если раньше маршрут городских линий заканчивался в Смолевичах (город-спутник Минска), то теперь конечной станцией городских линий в данном направлении будет станция Красное Знамя (следующая станция за Смолевичами)", - пояснили в пресс-службе.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-