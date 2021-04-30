Продлены сроки применения в ЕАЭС сертификата о происхождении серийной продукции

30 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет продлил сроки применения сертификата о происхождении серийной продукции по 1 августа 2022 года включительно. Такое решение принято на прошедшем 29-30 апреля в Казани заседании, в котором принимал участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"В условиях пандемии изменение национального законодательства и наладка информационных систем заняли более длительный срок, чем предполагалось, - отметили в ЕЭК. - Норма необходима казахстанским предприятиям для сокращения административных издержек. Оказываемая поддержка позволит быстрее преодолеть последствия пандемии. Кроме того, эта мера позволит упростить взаимную торговлю Казахстана с остальными государствами Евразийского экономического союза товарами, в отношении которых применяются особые условия обращения, связанные с обязательствами в ВТО".

Сертификат серийной продукции выдается изготовителю и распространяется на все поставки того или иного товара, осуществляемые в этот период в другие государства ЕАЭС. "Таким образом, не требуется сертифицировать каждую поставку, - пояснили в ЕЭК. - Речь идет только о товарах, производимых в Казахстане и предназначенных для перемещения в другие страны ЕАЭС. Строго определена номенклатура товаров, на которые распространяется эта норма. Среди таких продуктов: туши, полутуши и мясо крупного рогатого скота, свиней, домашних кур, рыба, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, молочная сыворотка, макаронные изделия".-0-