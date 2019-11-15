Продолжается прием заявок для участия в информационно-образовательных встречах по развитию бизнеса

Создать свой бизнес - непростая задача. А развить и масштабировать его - еще сложнее. С поддержкой ОАО "Белинвестбанк" и Бизнес-школы ИПМ сделать это легко и просто. Вывести свой бизнес на новый уровень вы сможете всего за два месяца.

С 1 ноября до 1 декабря 2019 года открыт прием заявок для участия в информационно-образовательных встречах "Стратегическое развитие женского бизнеса". Обучающий курс разработан преподавателями Бизнес-школы ИПМ, а Белинвестбанк выступает генеральным партнером, выводя поддержку женского предпринимательства на качественно новый уровень.

Занятия пройдут с 16 января по 21 марта 2020 года одновременно во всех областных центрах Беларуси. Серия образовательных семинаров будет состоять из восьми встреч, где предприниматели не только получат теоретические знания от профессионалов международного уровня, но и будут отрабатывать их практически на своем бизнесе, выводя его на новый виток развития.

Обучение включает модули, посвященные стратегическому планированию, маркетингу, управлению продажами, личному бренду руководителя, финансовому менеджменту и многому другому.

Спикерами проекта станут преподаватели Бизнес-школы ИПМ, которая имеет международную аккредитацию IQA. Бизнес-школа более 25 лет успешно работает на отечественном рынке, имеет партнерские отношения с ведущими европейскими учебными заведениями. Участницы проекта смогут познакомиться с уникальным сочетанием международных методик бизнес-образования и белорусского опыта ведения бизнеса.

Подать заявку на участие в информационно-образовательных встречах могут как действующие клиенты Белинвестбанка, так и потенциальные. В связи с повышенным спросом на программу проводится конкурсный отбор.

Претендентам необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету на сайте банка или Бизнес-школы ИПМ. Там же можно подробнее ознакомиться с программой и условиями участия.

В 2019 году в ОАО "Белинвестбанк" создан Центр поддержки и развития женского предпринимательства. Его основная задача - стимулирование и поддержка женского предпринимательства, содействие в получении финансовых и технических ресурсов, информационных, методологических и консультационных услуг по организации и ведению бизнеса. Более подробную информацию о деятельности центра можно найти в официальной группе в Facebook и Instagram.

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