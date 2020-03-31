Продукции на Br1,7 млрд произвели по госпрограмме инновационного развития в 2019 году

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продукцию более чем на Br1,7 млрд произвели в 2019 году по Государственной программе инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин перед заседанием Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"По госпрограмме реализуется 125 проектов, в этом году - 98. За 2019 год совершен ввод в эксплуатацию по 12 проектам, по 10 состоялся выход на проектную мощность. Только по госпрограмме за прошлый год было произведено продукции более чем на Br1,7 млрд - это в 1,5 раза больше, чем в 2018 году. Создаются высокопроизводительные рабочие места", - сказал Александр Шумилин.

По его словам, в прошлом году были выполнены практически все заложенные в программе показатели, за исключением доли отгруженной инновационной продукции. "Но в феврале мы уже ликвидировали отставание", - отметил председатель ГКНТ.

Александр Шумилин обратил внимание и на активное развитие инновационной инфраструктуры. Технопарки есть во всех областных центрах страны, создаются в крупных районных центрах.

Председатель ГКНТ затронул и вопросы финансирования. По его словам, в этом году складывается дефицит в размере почти Br100 млн по проектам, включенным в госпрограмму. "Мы поработаем с облисполкомами, региональными фондами. Есть договоренность с Банком развития, возможно, будем использовать кредитные ресурсы", - рассказал он.-0-