Продукция БМЗ пойдет в Украину через биржу

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продукция Белорусского металлургического завода пойдет в Украину через биржу, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.

"Сегодня на БУТБ стартуют еженедельные биржевые торги продукцией БМЗ на украинский рынок. По договоренности с БМЗ на начальном этапе на экспорт будет выставляться только одна товарная позиция - арматурный прокат марки А500С с базисом поставки до границы Беларуси", - сказал Роман Янив.

По мере роста интереса со стороны украинских покупателей номенклатуру реализуемой продукции планируют расширять. "Активно сотрудничать с Белорусским металлургическим заводом в экспортном направлении мы начали только в конце прошлого года. Первым совместным проектом стали экспортные торги арматурой на польский рынок. Нам удалось привлечь ряд крупных покупателей и организовать регулярные поставки арматурного проката в Польшу на выгодных для БМЗ условиях, - рассказал начальник управления торгов металлопродукцией БУТБ Евгений Бурейко. - В связи с этим решили расширить географию и задействовать биржевую площадку в торговле с Украиной. Пока еще рано делать какие-то прогнозы, но при наличии стабильного спроса, естественно, будем просить БМЗ выставлять на торги и другие марки стали".

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям по экспорту продукции и предоставление помощи иностранным компаниям по выходу на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 мая на БУТБ аккредитованы 268 украинских компаний. Основной объем сделок приходится на соевый шрот, пшеницу, ячмень и строительные материалы.-0-