Продукция черной металлургии заняла первое место по продажам на торгах БУТБ в I полугодии

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продукция черной металлургии заняла первое место по объемам продаж на торгах Белорусской универсальной товарной биржи в первом полугодии 2020 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"За первое полугодие на торгах Белорусской универсальной товарной биржи реализовано 210 тыс. т черных металлов и изделий из них на общую сумму Br512 млн. Таким образом, данная группа товаров стала самой востребованной у участников торгов, обеспечив 23% товарооборота БУТБ в январе - июне. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 3% в натуральном выражении и на 2% в стоимостном", - сказал Роман Янив.

Как пояснил начальник управления торгов металлопродукцией БУТБ Евгений Бурейко, достичь более высоких показателей помешала пандемия коронавируса и вызванное ей замедление деловой активности в основных странах-поставщиках металла: России и Украине. Он отметил, что ежегодно промышленный сектор Беларуси потребляет около 2 млн т продукции черной металлургии, которая импортируется преимущественно из России и частично из Украины. "На фоне жестких карантинных мер, введенных в этих странах, спрос на металл существенно снизился. Соответственно, и цены на биржевом рынке тоже пошли вниз. Поскольку российская экономика только начинает восстанавливаться после локдауна, а в Украине этот процесс еще даже не начался, о восходящем тренде говорить пока рано. Учитывая ситуацию на внешних рынках, каких-то серьезных изменений в ценовой динамике раньше начала следующего года, я думаю, ожидать не стоит", - считает представитель БУТБ.

В целом с начала года на бирже совершено более 130 тыс. сделок с металлопродукцией на сумму Br642 млн. В тройку товаров-бестселлеров вошли черные металлы и изделия из них, электротехническая продукция, а также лом и отходы черных и цветных металлов.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-