Продукция около ста белорусских предприятий представлена на выставке "Продэкспо" в Москве

14 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Около сотни белорусских предприятий представляют свою продукцию на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2020", которая проходит в Москве в комплексе "Экспоцентр", сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Белорусские производители рассчитывают усилить свои позиции как на российском, так и на других зарубежных рынках. Наши товары выбирают в первую очередь из-за высокого качества, безопасности, ну и, конечно, за отменный вкус", - отметили в дипмиссии.

Предприятия Беларуси привезли кондитерские изделия, в том числе шоколад "Президент", который стал настоящим брендом, линейку соусов, кетчупов и майонезов. "Посетителям демонстрируют еще и мягкий вкус нашего молока, пряность отечественных колбас и сала, свежесть мяса и умеренную остроту сыров. Словом, то, что делают и с удовольствием едят в Беларуси", - добавили в пресс-службе.

Выставка "Продэкспо-2014" считается самым важным бизнес-мероприятием в пищевой отрасли России, СНГ и Восточной Европы. Этот крупнейший форум является самым авторитетным ежегодным событием и уже в течение более чем двух десятков лет определяет вектор развития лидеров индустрии продовольствия и алкогольных напитков. В этом году свои лучшие образцы продуктов питания и напитков демонстрирует 2621 компания из 70 стран мира.-0-

Фото посольства Беларуси в России