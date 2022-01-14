Продукция переработки масличных и сахарной свеклы обеспечила 60% экспорта сельхозтоваров через БУТБ

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60% от всего экспорта товаров сельскохозяйственной группы через Белорусскую универсальную товарную биржу по итогам 2021 года пришлось на продукцию переработки масличных культур и сахарной свеклы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

"Объем экспортных сделок по реализации растительных масел, свекловичного жома и мелассы составил 189 тыс. т, что в 3 раза больше аналогичного показателя 2020 года. Высокая положительная динамика обусловлена существенно увеличившимся спросом на отечественную продукцию за рубежом, а также активной работой БУТБ по привлечению на биржевую площадку потенциальных покупателей", - заявили в пресс-службе.

Интерес к белорусскому свекловичному жому и мелассе иностранные компании начали проявлять в третьем квартале 2021 года, впоследствии спрос постепенно рос. Во втором полугодии 2021 года физические объемы продаж увеличились почти в 6 раз, до 113 тыс. т. Причем на каждой торговой сессии наблюдалась высокая конкуренция между иностранными покупателями. Как результат, за последние три месяца прошлого года средняя стоимость мелассы выросла на 32% и в конце декабря находилась в диапазоне $146-152 за тонну. В свою очередь жом подорожал на 26%, до $234 за тонну.

Вместе с тем, учитывая значительный рост продаж, а также ограниченное предложение данной продукции на экспортных биржевых торгах ввиду ее востребованности на внутреннем рынке, в ближайшее время аналитики БУТБ прогнозируют некоторое уменьшение объемов реализации жома и мелассы в натуральном выражении. С другой стороны, дефицит предложения может привести к дальнейшему росту цен, поэтому сумма сделок, вероятнее всего, останется на уровне аналогичного периода прошлого года.

Восходящий ценовой тренд в течение всего 2021 года был характерен и для продукции переработки масличных. Так, если в январе экспортные котировки на нерафинированное рапсовое масло первого сорта находились в диапазоне 822-916 евро за тонну, то в конце декабря одна тонна стоила уже 1360-1370 евро, то есть в полтора раза дороже, чем в начале года. При этом в натуральном выражении экспорт рапсового масла через БУТБ вырос на 16%. В число основных покупателей вошли компании из Латвии, Литвы и Швейцарии. На них пришлось более половины всех сделок. Кроме того, в 2021 году впервые совершены сделки по реализации отечественного рапсового масла в Польшу и Китай.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-