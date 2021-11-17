Продукция переработки сахарной свеклы лидирует по росту экспорта на БУТБ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продукция переработки сахарной свеклы лидирует по росту экспортных продаж на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"За январь - октябрь белорусские сахарные заводы продали на экспорт через Белорусскую универсальную товарную биржу почти 90 тыс. т свекловичного жома и мелассы на общую сумму $14,6 млн. Таким образом, в натуральном выражении поставки жома за рубеж выросли в 5 раз, а мелассы - в 10. В денежном выражении рост к аналогичному периоду прошлого года составили 626% (в 6 раз больше) и 1375% (в 14 раз больше) соответственно. Это самые высокие показатели динамики продаж среди всех товаров сельскохозяйственной группы, представленных на биржевой площадке", - рассказал Роман Янив.

Обе товарные позиции - побочные продукты производства сахара и широко применяются в животноводстве в качестве кормовых добавок. В частности, жом повышает содержание белка в кормах, а меласса - энергетическую ценность. Основные потребители этой продукции - страны Европы, которые в течение последних двух недель заметно увеличили закупки.

"Только за две недели ноября биржевой экспорт мелассы уже достиг $2,7 млн. Это в 2,5 раза больше среднемесячного объема реализации этой продукции. Спрос на свекловичный жом также растет, и с начала месяца сумма сделок составила без малого $1 млн. При этом для каждой торговой сессии характерна высокая конкуренция между иностранными покупателями. В результате по сравнению с сентябрем меласса подорожала на 34% и сейчас торгуется в диапазоне $149-154 за тонну, в то время как стоимость жома увеличилась на 17%, до $234 за тонну. Все это позволило отечественным производителям сахара получить около $1 млн дополнительной выручки", - отметил пресс-секретарь.

География биржевых продаж продукции переработки сахарной свеклы охватывает Латвию, Литву, Нидерланды и Россию. Лидирует по закупкам как жома, так и мелассы Литва.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-