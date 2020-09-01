Продукцию 10 белорусских предприятий включили в евразийский реестр

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство промышленности и торговли России включило продукцию 10 белорусских предприятий в реестр промышленной продукции, производимой в государстве - члене ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

В числе отечественных производителей, чья продукция вошла в реестр - МАЗ, "Амкодор", МЗКТ, "Камволь", "Сукно" и другие. "Их продукция в настоящее время может участвовать в государственных (муниципальных) закупках, проводимых в России, с ограничениями, предусмотренными постановлением правительства РФ от 30 апреля 2020 года №616", - отметили в пресс-службе министерства.

Как сообщалось, постановление №616 фактически установило запрет доступа иностранной промышленной продукции к участию в госзакупках в РФ. Исключение сделано только для продукции, произведенной в Евразийском экономическом союзе, при условии ее включения в соответствующий реестр, который ведет Минпромторг России.

МАРТ координирует работу по включению продукции белорусских производителей в евразийский реестр, иными словами, по их допуску к госзакупкам в России. Министерство предлагает предприятиям, заинтересованным в поставках на российский рынок, активизировать работу по подаче заявок. С 24 августа 2020 года заявки, подаваемые в Минпромторг РФ, должны размещаться посредством функционала государственной информационной системы промышленности России.-0-