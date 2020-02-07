Продукцию БМЗ начали экспортировать в Польшу через биржу

7 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Продукцию ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" начали экспортировать в Польшу через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

"По итогам двух торговых сессий (в декабре и январе) на рынок Польши реализовано 2 тыс. т стальной арматуры производства БМЗ на сумму 731 тыс. евро", - отметили в пресс-службе.

Торги организованы для повышения объемов и эффективности экспорта белорусских металлоизделий в Польшу. Для обеспечения конкурентной среды на биржевые торги арматурой привлечены крупнейшие польские потребители этой продукции.

"Результаты торговых сессий говорят о заинтересованности польских компаний в закупке белорусского арматурного проката. Ожидается, что биржевой экспорт продукции БМЗ в эту страну будет расти, - подчеркнули в БУТБ. - По мере увеличения интереса покупателей торги будут проводиться еженедельно по четвергам".

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех производств, связанных одной технологической цепочкой, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-