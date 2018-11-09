Проект экономического развития Беларуси на местном уровне планируется подписать на GEW Belarus

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект экономического развития Беларуси на местном уровне планируется подписать во время Всемирной недели предпринимательства (GEW), которая пройдет с 12 по 18 ноября. Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы пришли к соглашению с ПРООН и Европейским союзом и планируем 13 ноября подписать документ проекта по содействию развития на местном уровне, который затронет 12 районов страны", - сообщил замминистра. Объем финансирования программы, по его словам, очень серьезный - около 500 тыс. евро на регион.

"В рамках этого документа, если он пройдет все процедуры и заработает в начале 2019 года, каждый из районов сможет реализовать ряд инициатив как по поддержке инфраструктуры, бизнеса, так и кластерных инициатив, социального предпринимательства".

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) - ежегодное глобальное мероприятие, объединяющее 170 стран в поиске новых идей для предпринимателей. В 2018 году с 12 по 18 ноября Неделя предпринимательства соберет свыше 15 тыс. партнерских организаций по всему миру при поддержке Kauffman Foundation. В Беларуси Всемирная неделя предпринимательства проводится с 2011 года. Официальный представитель - ООО "Центр деловых коммуникаций "Белбиз". Партнерами GEW Belarus стали Агентство США по международному развитию, Банк развития Беларуси, Министерство экономики, Международная финансовая корпорация и посольство Великобритании. Мероприятие пройдет при поддержке Совета Министров Беларуси.-0-