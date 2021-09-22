Проект "Евразийский агроэкспресс" позволит ускорить доставку сельхозгрузов из Беларуси в Китай

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе разрабатывают проект "Евразийский агроэкспресс" для ускорения доставки сельскохозяйственных грузов. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"Задача проекта "Евразийский агроэкспресс" - обеспечить ускоренную доставку сельскохозяйственной продукции из Беларуси, Казахстана и России в Китай и Узбекистан. Возможна доставка в том числе замороженной продукции", - сказала Ия Малкина.
Для интегрированного управления проектом создана дирекция в форме автономной некоммерческой организации (АНО) "Евразийская Агрологистика". Ее участниками уже стали белорусское ООО "Бремино групп", российские АО "РЖД Логистика" и АО "Славтранс-Сервис", а также казахстанское АО "KTZ Express".
"Прорабатываются вопросы взаимодействия с Китаем, построения логистической цепочки доставки, а также увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции ЕАЭС железнодорожным транспортом, - проинформировала представитель ЕЭК. - Полноценный запуск проекта состоится после утверждения органами союза всех необходимых документов".-0-