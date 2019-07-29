Проект изменений в указ о льготах для бизнеса на селе вынесен на общественное обсуждение

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает обсудить проект изменений в указ от 22 сентября 2017 года №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проект изменений в указ разработан в целях дальнейшего стимулирования деловой активности, развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности. Он предусматривает продление периода предоставления льгот и преференций до конца 2030 года. Для розничных торговых объектов, объектов общепита на селе предлагается установить отдельный льготный тариф на электроэнергию, но не ниже уровня тарифа для производственных нужд сельхозпотребителей.

Субъектам хозяйствования предлагается предоставить право на получение в собственность, пользование или во владение находящегося на селе недвижимого имущества, которое является основными средствами коммерческой организации, для проведения на такой территории розничной торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг населению, без получения согласия антимонопольного органа. В проекте указа для них также предусматривается право отчуждать и сдавать в аренду объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной и частной собственности, в том числе без наличия документов, удостоверяющих госрегистрацию их создания, возникновения прав на них.

Приводятся в соответствие с Налоговым кодексом и уточняются нормы в отношении исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и освобождения от доплаты единого налога, а также нормы в отношении доходов от деятельности на соответствующих территориях, подлежащих налогообложению.

По информации Министерства по налогам и сборам, за 2018 год льготами по указу воспользовались 1107 субъектов хозяйствования (272 юридических лица и 835 индивидуальных предпринимателей). В бюджет поступило налогов на сумму почти Br200 млн. Создано 189 новых рабочих мест. По информации облисполкомов, на 1 апреля 2019 года, в рамках указа №345 за период его действия в Беларуси, открылось и работает 309 объектов торговли, 64 объекта общественного питания и 157 объектов бытового обслуживания.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 июля по 8 августа.-0-