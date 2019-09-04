Проект кодекса об архитектурной и строительной деятельности вынесен на общественное обсуждение

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства предлагает обсудить проект Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Документ размещен на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в пресс-службе Минстройархитектуры, в проекте кодекса предусмотрены мероприятия по дальнейшему совершенствованию и упрощению требований к архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, минимизации административных процедур и вмешательства госорганов в строительную деятельность.

Документ призван обобщить и актуализировать нормативные правовые акты в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и поспособствовать дальнейшему сокращению, упорядочению и консолидации требований технических нормативных правовых актов (включая противопожарные, санитарные и природоохранные требования к строительству объектов). Новые нормы должны повысить ответственность разработчиков проектной документации, лиц и организаций, которые занимаются технадзором, других субъектов за выполнение своих функций в процессе строительной деятельности.

В пресс-службе уточнили, что проект кодекса поручено внести в Палату представителей до 1 января 2020 года.

В проекте кодекса уточнены некоторые термины, например, "благоустройство территории объекта строительства", "капитальный ремонт", "реставрация объекта" и др. Приводятся новые термины и их определения: "дефект", "инженерные услуги", "модернизация объекта", "некачественно разработанная проектная документация", "строительство объектов "под ключ" и другие.

Отдельная статья кодекса будет определять компетенцию главного архитектора области, города, района, района в городе. Предусматриваются нормы, которые

устанавливают, что главный архитектор назначается на должность и освобождается от должности руководителем Министерства архитектуры и строительства по

согласованию с руководителем соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа. Кроме того, в своей деятельности главный архитектор области (Минска) будет подотчетен Минстройархитектуры, облисполкому (Минскому горисполкому). Также определяется, что главный архитектор Минска является председателем комитета архитектуры и градостроительства, главный архитектор города (кроме Минска) - руководителем территориального подразделения архитектуры и градостроительства горисполкома. "Эти подходы являются новацией по отношению к порядку управления архитектурными службами, ранее установленному законодательством, и направлены на повышение роли и значимости указанных служб и специалистов", - говорится в обосновании к проекту.

На Министерство архитектуры и строительства предлагается возложить обязанность по установлению порядка проведения мониторинга цен (тарифов, стоимости) в строительстве.

Еще одна новая норма новая по сравнению с действующим законодательством - требования к созданию государственного строительного портала.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 4 по 16 сентября включительно на электронный адрес: prav2@mas.by.-0-