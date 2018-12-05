Проект МФК по развитию инфраструктуры качества продукции стартовал в Беларуси

5 декабря, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Минске проходит семинар "Рыночный надзор: современные подходы и их применение в Беларуси", который является первым мероприятием проекта Международной финансовой корпорации (МФК) по развитию в Беларуси инфраструктуры качества продукции, передает корреспондент БЕЛТА.

Эксперты из Великобритании, Словакии и Украины расскажут об основных направлениях развития рыночного надзора в этих странах, поделятся опытом взаимодействия между госорганами, проведения реформ и реализации законодательных инициатив. Эксперты обсудят также, какие меры нужно предпринять в Беларуси, чтобы надзор стал еще более эффективным, обеспечивал безопасность продукции без излишней нагрузки на бизнес и государственный бюджет.

Глава представительства МФК в Беларуси Ольга Щербина отметила, что подобные мероприятия будут проводиться на системной основе. "Полагаем, что и в дальнейшем эксперты будут приезжать в Беларусь и будут организованы поездки белорусских специалистов в сопредельные страны для ознакомления с опытом внедрения системы рыночного надзора", - сказала она.

Проект по развитию в Беларуси инфраструктуры качества - одно из направлений консультативной программы МФК по улучшению деловой среды в Беларуси. Он реализуется согласно плану совместных действий с Госстандартом в сфере инфраструктуры качества на 2018-2021 годы. Начальник отдела международного сотрудничества Госстандарта Беларуси Александр Татун пояснил, что проект предполагает оказание консультативной помощи белорусским специалистам по двум направлениям - совершенствованию системы аккредитации и развитию рыночного надзора. "Надеюсь, что по итогу этого проекта дойдем до финишной точки с законом "О рыночном надзоре за безопасностью непищевой продукции", - добавил он.-0-