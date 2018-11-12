Проект Налогового кодекса планируется внести в Палату представителей в ноябре

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Налогового кодекса в пакете бюджетных документов может быть внесен в Палату представителей в ноябре, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект Налогового кодекса сейчас находится у главы государства. "Надеемся, что в этом месяце документ будет рассмотрен с участием правительства и внесен в Палату представителей в бюджетном пакете нормативных актов", - сказал министр.

Проект бюджета на 2019 год сейчас рассматривается в Администрации Президента, готовится к докладу главе государства. В Минфине рассчитывают, что до конца месяца по документу подготовят заключение. По нему будет понятно, где, в какой части необходима доработка закона, если она требуется, пояснил Максим Ермолович. Отвечая на вопрос о некоторых параметрах проекта бюджета, в частности, о средней зарплате бюджетников, министр уточнил, что она прогнозируется на уровне 80% от средней по экономике.-0-