Проект новой антиинфляционной программы подготовят до 1 августа

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создана межведомственная рабочая группа для подготовки проекта постановления Совета Министров и Национального банка "Об утверждении Антиинфляционной программы". Соответствующее решение закреплено распоряжением премьер-министра Сергея Румаса от 11 мая 2020 года №123р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Рабочей группе нужно будет подготовить предложения по совершенствованию антимонопольной деятельности, ценовой, денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, развитию коммуникационной политики, обеспечению продовольственной безопасности страны.
Проект постановления об утверждении антиинфляционной программы должен быть готов до 1 августа, внести его в Совет Министров нужно до 1 сентября.
Руководителем рабочей группы назначен заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.-0-