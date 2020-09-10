Проект новой госпрограммы "Белорусский лес" направят на согласование в ближайшее время

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства с заинтересованными ведомствами подготовило проект государственной программы "Белорусский лес" на 2021-2025 годы. В ближайшие дни он будет направлен на согласование в госорганы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Основные задачи госпрограммы - совершенствование системы учета лесных ресурсов для сохранения и усиления основных функций лесов, развитие системы воспроизводства лесов и ухода за ними, устойчивое лесопользование для сохранения и усиления экологических и социальных функций леса. Программа также направлена на развитие рынка услуг в области лесохозяйственных работ и лесозаготовки, инфраструктуры использования мелкотоварной древесины.

Ожидается, что при реализации программы к 2025 году лесистость Беларуси достигнет 40,3%, объем заготовки вырастет до 3,2 куб.м с 1 га, средний запас покрытых лесом земель повысится до 225 куб.м с 1 га. Планируется построить не менее 574 км новых лесохозяйственных дорог. Согласно документу, численность лося к 2025 году составит 100%, оленя благородного - 34%, косули - 80% от их оптимального количества. Производство в натуральном выражении бумаги и картона будет увеличено в 2,1 раза, целлюлозы - в 1,7 раза, плитной продукции - в 1,1 раза. Производство мебели (в фактических ценах) планируется увеличить в 1,3 раза к уровню 2020 года.

"Работа над документом была запущена еще в начале года. Проект госпрограммы разрабатывался с учетом мнения всех заинтересованных сторон. При этом ответственным заказчиком является Министерство лесного хозяйства", - отметили в пресс-службе ведомства.-0-

Более $120 млн заработали лесхозы с начала года на экспорте продукции Наибольшим спросом у иностранных покупателей традиционно пользуются пиломатериалы - на их долю приходится более 66% экспорта. Востребованы на зарубежных рынках также щепа, сырье древесное технологическое и пеллеты.