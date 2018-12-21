Проект новой редакции указа о налоговом консультировании внесен в правительство

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммерческие организации смогут оказывать услуги по налоговому консультированию без получения статуса налогового консультанта и после 1 января 2019 года. Об этом сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Элла Селицкая.

"Подготовлен проект указа (проект новой редакции указа от 19 сентября 2017 года №338 о налоговом консультировании. - Прим. БЕЛТА), который предусматривает, что организации, которые работали на аутсорсинге и оказывали бухгалтерские услуги, но не получили к 1 января 2019 года статус налогового консультанта, смогут продолжить оказание этих услуг", - отметила Элла Селицкая.

По ее словам, проект прошел согласование и внесен в Совет Министров. После соответствующих процедур он будет представлен главе государства.

По данным МНС, в настоящее время статус налогового консультанта имеют более 300 человек.

Как сообщалось, новая редакция указа №338 должна обеспечить поддержку институту налогового консультирования через создание равных условий ведения бизнеса для налоговых консультантов и других субъектов хозяйствования, оказывающих аналогичные услуги. Проект предусматривает исключение нормы о переходном периоде до 31 декабря 2018 года, по окончании которого налоговое консультирование без соблюдения положений указа №338 не разрешалось.-0-

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