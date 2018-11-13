Проект по поддержке экономического развития 12 районов реализуют в Беларуси в ближайшие три года

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект ПРООН по поддержке экономического развития на местном уровне, финансируемый Европейским союзом, будет реализован в Беларуси в партнерстве с Министерством экономики в ближайшие три года. Сегодня на полях Всемирной недели предпринимательства состоялось подписание соответствующего документа, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый проект является одним из двух компонентов масштабной программы "Стимулирование развития частной инициативы в Беларуси" (SPRING), которая финансируется Евросоюзом в рамках Европейского инструмента добрососедства. Он направлен на поддержку экономической инициативы, конкурентоспособности и инноваций для инклюзивного развития на местном уровне. Общий бюджет составляет $9,5 млн.

На национальном уровне проект предусматривает проведение мероприятий, направленных на стимулирование диалога по вопросам формирования и поддержки регионального развития, нацеленных на решение социально значимых проблем. Предполагается формирование или расширение существующих районных общественно-консультативных советов, которые будут ответственными за разработку районных планов развития малого и среднего предпринимательства (МСП) на основе принципа совместного участия.

Для проекта будут определяться по два района из каждой области. По словам министра экономики Дмитрия Крутого, это будут наиболее проблемные районы, где уровень отклонения по ключевым экономическим показателям от среднереспубликанского составляет 40% и более.

"Возможно, деньги, которые предусмотрены этим проектом, в масштабе страны не очень большие, но для тех 12 регионов, которые будут отобраны в рамках соответствующего конкурса, это очень значительные финансовые ресурсы", - отметил Дмитрий Крутой. Уже сейчас есть договоренность с представителями ПРООН, что, если проект успешно стартует, через два-три года количество районов для получения финансовой помощи будет увеличено.

"В первую очередь притока МСП мы ждем от сферы производства. Отдельное внимание мы хотели бы уделить фермерству. К сожалению, этот сегмент в секторе агропромышленного комплекса развивается не теми темпами, которых мы ожидали", - сказал министр. Он положительно оценил предыдущую программу содействия развитию на местном уровне и добавил, что конкретных результатов по нынешнему проекту будут ждать уже в следующем году.

Кроме того, сегодня состоялась церемония награждения лучшего бизнес-наставника "Ментор года". Почетное звание получила начальник сектора организации финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Банка развития Юлия Кавецкая. Награду вручил министр экономики.

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) - ежегодное глобальное мероприятие, объединяющее 170 стран. В Беларуси Всемирная неделя предпринимательства организуется с 2011 года. В этом году основные мероприятия проходят на площадке "Белэкспо" с 12 по 18 ноября.-0-